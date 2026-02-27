В Украине ликвидировали оккупанта, которого звали Дар Божий: сидел в колонии и имел проблемы с психикой

В Украине ликвидировали российского оккупанта со странным именем Дар Божий. Мужчина, который имел психические проблемы и сидел в колонии, ушел на фронт добровольцем.

О его смерти сообщили российские медиа. Захватчику был 51 год.

Отмечается, что Дар Божий погиб 4 июля 2025 года. До войны он работал сапожником в Черемхове, вблизи Иркутска, где открыл мастерскую и бесплатно ремонтировал обувь для малообеспеченных и бездомных. Осенью 2023 года он решил идти убивать украинцев.

Во время прохождения медицинской комиссии его признали годным к службе, несмотря на то что он имел проблемы со слухом, а психиатрическая экспертиза выявила признаки органического расстройства личности. Сам мужчина неоднократно подтверждал, что "болен на голову".

Первое ранение оккупанта

В 2009 году Дар оказался в эпицентре стрельбы, когда проходил по рынку в Иркутске. Он обратил внимание на то, что на краю площади две компании выходцев с Кавказа громко выясняли отношения, и ситуация выглядела напряженной.

Вскоре мужчина заметил женщину с ребенком, которые направлялись прямо к месту конфликта, не подозревая об опасности. Чтобы обезопасить их, он бросился вперед, подхватил женщину и вместе с ней побежал прочь. В этот момент раздались выстрелы, а одна из пуль попала в него.

На фронте россиянин снова был ранен

Через год после отправки на войну Дар сообщил о ранении, отметив, что по "солдатским меркам" травма не является серьезной, тогда как врачи оценивали ее как критическую. Медики рекомендовали минимум полгода лечения в госпитале, а возвращение к службе разрешили только через год.

С рождения мужчину звали Николай Пыхтин, но в 2015 году, после освобождения из мест лишения свободы, он официально сменил имя в паспорте. Всего в колонии мужчина провел более 11 лет, сначала отбывал наказание за убийство в составе организованной преступной группы, а впоследствии – за ограбление.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали Айка Гаспаряна, командира батальона "АрБат". Оккупант ранее отбывал срок в колонии строгого режима, а впоследствии получил награды от российского диктатора Владимира Путина. Очередного оккупанта, который воевал против Украины, убили 9 февраля.

Как писал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали российского священника Юрия Кофанова, известного как отец Георгий. В 2025 году отец троих детей покинул семью и пошел воевать. Оккупант погиб 17 января в зоне боевых действий.

