Украинские воины ликвидировали очередную "партию" офицеров российской оккупационной армии. Подтверждено, что на "концерт Кобзона" отправились несколько лейтенантов и младших лейтенантов армии РФ.

Самым значимым "уловом" в этот раз стали российский подполковник и начальник разведки одного из полков ВС РФ. Имена "денацифицированных" оккупантов назвал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В новой "сводке" ликвидированных оккупантов Штефан назвал новые девять фамилий.

Так, в мир иной украинские воины отправили подполковника по имени Сергей Гацуков. Как раскопал блогер Necro Mancer, оккупант 1985 года рождения из челябинского Троицка воевал против Украины с первых дней войны – и до момента ликвидации 29 мая где-то на украинской земле.

Компанию Гацукову составил начальник разведки полка майор Илья Зайцев.

Известно, что родился будущий фигурант региональных некрологов в РФ в 1980 году. Из нижегородского Павлово он зачем-то приехал в Украину и "денацифицировался" 25 мая.

Старший офицер батареи старший лейтенант Андрей Султреков не так давно преподавал ученикам школ и заключенным в российских тюрьмах историю. Но в мае 2023 года ему взбрело в голову подписать контракт с МО РФ и поехать воевать против Украины. Он, гласят некрологи, был "командиром взвода". Спустя год, 29 мая 2024-го, его постигла закономерная судьба: захватчик был ликвидирован.

Лейтенант Антон Катюнин 1999 года рождения, как рассказал Necro Mancer, в 2017-м выпустился из кадетского пожарно-спасательного корпуса, в 2023-м закончил ТВВИКУ (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова).. После этого молодого оккупанта из Иваново отправили под Волчанск, чтобы там ВСУ 5 июня положили конец его бренному существованию.

Лейтенант Дмитрий Гуляев, предположительно, родился в 2002 году в селе Аскиз Республики Хакасия. Туда же он и вернулся в черном пакете.

Из Нижегородской области приехал в Украину также лейтенант Виктор Морев. По данным блогера Necro Mancer, оккупант из Гидроторфа 1999 года рождения с сентября 2023 по июнь 2024 воевал против Украины, пока его не отправили к праотцам.

Младший лейтенант Артем Лобков убивать украинцев приехал из Алтая. Necro Mancer отмечает, что в зоне боевых действий он командовал мотострелковым взводом 1529 орезб: воевал родившийся в поселке Сибирский в 1991 году оккупант на Луганщине. Был ранен и 20 февраля 2023 года умер в госпитале.

А младший лейтенант Владислав Домрачев 1994 года рождения, родившийся в деревне Кордемучаш (Марий Эл), приехал на украинскую землю еще в июле 2022 года. 1 июня 2024-го его наконец-то настигла заслуженная "награда" в виде цинкового гроба.

Кроме упомянутых, стало известно также о ликвидации младшего лейтенанта Ильи Никитина.

Напомним, согласно данным Генштаба, накануне, 8 июня, ВСУ обезвредили 1270 оккупантов. Также было уничтожено 236 единиц вооружения, в том числе 60 артиллерийских систем, 26 танков и 26 боевых бронированных машин, два РСЗО и два средства ПВО россиян.

Только за последнюю неделю, с 2 по 9 июня, враг потерял в Украинпочти 1,5 тысяч единиц вооружения и 8 700 оккупантов.