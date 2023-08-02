В Украине объявлена воздушная тревога: где есть угроза ударных БПЛА

Вечером в среду, 2 августа, в Черниговской области была объявлена воздушная тревога, потом она распространилась и на Киевщину. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Украинцев призвали пройти в укрытия и напомнили, что запрещено снимать работу сил ПВО.

Мониторинговые каналы писали, что дроны двигаются с северного направления, и предупредили, что возможно распространение тревог по вектору движения БПЛА.

В 00:49 воздушную тревогу из-за БПЛА объявили и в Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские войска в ночь на 2 августа для обстрела Украины использовали дроны-камикадзе Shahed, запущенные с трех точек. Обычно оккупанты используют только одну-две.

– Силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 вражеских дрона.

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