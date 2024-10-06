РФ запустила 'Шахеды' и ракеты: объявлена воздушная тревога, раздались взрывы

Вечером 6 октября часть областей Украины охватила воздушная тревога. Российские оккупанты запустили против нашего государства БПЛА и крылатые ракеты.

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Об опасности предупредили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Там отметили, что одна из них следует через Черниговщину в направлении Киевщины.

Вскоре городской голова Конотопа на Сумщине Артем Семенихин сообщил о взрыве в городе. Он отметил, что ракета, которая двигалась по Черниговской области курсом на юг над Батуриным изменила курс на Конотоп. Также, по словам мэра, в области зафиксировано движение вражеских БПЛА.

По состоянию на 22:50 маршруты ударных БПЛА были следующие:

– несколько групп из Курской области следовали через Сумщину на Полтавщину;

– БПЛА из Харьковской области направлялись на юг и заходили в Днепропетровскую область;

– БпЛА в Полтавской области (Оржица) заходили на Черкасщину западным курсом;

– БПЛА с Черниговщины на Киевщину (на севере);

– БПЛА из Сумщины приближается к границе с Черниговской областью.

В 23:19 "Шахеды" приближались к Киеву с запада и к Днепру с северо-востока. В столице раздался взрыв. В КМВА сообщили о работе ПВО.

По данным ВСУ, по состоянию на 23:30 в Черном море находится 7 российских ракетоносителей общим залпом 48 "Калибров".

Напомним, ночью и утром 6 октября в Сумской области зафиксировали по меньшей мере восемь вражеских обстрелов. Захватчики били по пограничью с использованием FPV-дронов и КАБов. Также в небе над регионом Силы обороны уничтожили пять российских "Шахедов".

"Зафиксированы 10 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская громады", – уточнили в Сумской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 октября оккупанты атаковали Одессу донами-камикадзе и баллистикой. Попадание пришлось по складским помещениям и грузовым автомобилям, а также по гражданскому сухогрузу.

– Президент Зеленский сообщил, что за прошедшую неделю россияне применили против Украины около 20 ракет разных типов, более 800 управляемых авиабомб и почти 400 ударных беспилотников разных моделей. Глава государства в который раз призвал международных партнеров к единству в вопросе предоставления Украине дальнобойных средств, чтобы остановить российский террор.

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