В Украине одобрили изменения отсрочки для родственников инвалидов I и II группы: подробности

В Украине одобрили изменения отсрочки для родственников инвалидов I и II группы. Теперь в случае отсутствия других не военнообязанных лиц, лицо с инвалидностью I или II группы может выбрать только одного военнообязанного, который будет осуществлять уход за ним.

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Таким образом Кабинет министров внес изменения в Порядок организации и ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Правительства №1487, а также в недавно принятый Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период, утвержденный постановлением Кабмина 16 мая 2024 №560. Эти изменения были опубликованы 12 июня.

В частности, пункт 61, регулирующий вопросы военнообязанных, осуществляющих постоянный уход, был дополнен нормой, предусматривающей, что при отсутствии других лиц, не военнообязанных и должны содержать лиц, упомянутых в пункте 13 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лицо с инвалидностью I или II группы может составить заявление по форме приложения 15, в котором указывает, кого выбирает для осуществления своего ухода.

При этом пункт 13 касается военнообязанных, имеющих одного из родителей или одного из родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы при отсутствии других лиц, не являющихся военнообязанными и должны их содержать, за исключением случаев, когда такие лица сами являются инвалидами, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста) или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы. В случае отсутствия невоеннообязанных лиц уход за лицом с инвалидностью I или II группы может осуществлять только одно военнообязанное лицо по выбору этого лица с инвалидностью.

Также было убрано требование обязательного заключения ЛКК для лиц с инвалидностью II группы, нуждающихся в уходе.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины, подавшего документы для рассмотрения комиссией при ТЦК права на отсрочку, не могут мобилизовать в ряды Сил обороны. Документы будут рассматриваться не менее семи дней.

Как сообщал OBOZ.UA, после вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют несколько иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

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