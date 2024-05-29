В Украине открыли еще один лагерь для военнопленных россиян: говорят, не последний. Видео

В Украине открыли еще один лагерь для содержания российских военнопленных. Он называется "Центр-3".

Об этом сообщает государственный проект "Хочу жить". Там отмечают, что этот лагерь не последний.

"Вероятно, это не последний лагерь для военнопленных россиян, который в этом году начал работу", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба проекта, новый лагерь открыли из-за большого количества сдавшихся в плен россиян, а также из-за того, что страна-агрессор блокирует обмены военнопленными.

В частности, в "Центре-3" россияне смогут работать, заниматься спортом и досугом. В заведении оборудованы специальные места для приготовления пищи, отдыха и общения с психологами. На территории лагеря есть церковь, куда могут ходить пленные.

В проекте отмечают, что в отличие от страны-террориста, Украина придерживается Женевской конвенции. Попавшие в плен русские военные содержатся не в колониях, а в лагерях и спецучастках при СИЗО. Они имеют право на связь с родными, посылки, переводы, работу. Также к ним пускают представителей Международного комитета Красного Креста.

Следует добавить, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 100 на 100 произошел 8 февраля 2024 года, после чего стороны несколько раз обменивались телами погибших военнослужащих. Новых обменов пленниками больше не было.

Напомним, что в Украине действуют три лагеря для военнопленных: "Запад 1" – во Львовской области, "Запад 2" – в Винницкой области. "Центр 3" открыт в Днепропетровской области.

Несколько недель назад представитель Главного управления разведки Минобороны капитан Андрей Юсов заявил, что в Украине планируют поскорее открыть дополнительный лагерь для содержания российских военнопленных. Случаи добровольной сдачи в плен оккупантов участились, в частности, на Харьковском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

Он также обратился к российским военнослужащим прежде всего ленинградского и московского военных округов, которые находятся в Харьковской области, с предложением сдаваться в плен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы спецподразделения ГУР Украины Kraken захватили в плен российского военного. Это произошло во время операции в окрестностях города Часов Яр Донецкой области.

– Бойцы 3-й ОШБр в Луганской области пленили двух российских захватчиков, когда оккупанты попытались штурмовать украинские позиции вблизи Райгородки. Один из них, старший сержант, являлся замкомандиром роты 752-го полка вооруженных сил РФ.