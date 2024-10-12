В Украине отмечают День военного капеллана: Сырский поздравил солдат духовного фронта

В субботу, 12 октября, в день памяти святителя Мартина Милостивого, в Украине отмечают День военного капеллана. Украинские капелланы во время войны принимают участие в подготовке будущих защитников, поддерживают ВСУ на фронте и оказывают духовную опеку воинам.

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Они сопровождают военных в самых опасных ситуациях. Однако, согласно стандартам НАТО и Закону "О Службе военного капелланства", капелланам запрещено использовать оружие.

Актуальность военного капелланства возникла после начала вооруженной агрессии России в 2014 году. В это время священники стали волонтерами, начали ездить в зону боевых действий для поддержки военных и гражданского населения.

В 2015-2016 годах они официально начали работать капелланами, но как гражданские лица без всех надлежащих гарантий и прав во время пребывания в районе боевых действий.

В 2021 году вступил в силу Закон "О службе военного капелланства", и после начала полномасштабного вторжения в 2022 году эта служба начала активно функционировать.

Чем больше угроза для человека, тем сильнее он нуждается в духовной поддержке. Военному важно иметь уверенность не только в товарищах и оружии, но и чувствовать защиту Бога, поэтому они обращаются к капелланам. Присутствие капеллана на позициях придает военным уверенность, даже с самыми современными средствами защиты они чувствуют Божье присутствие рядом. Наилучшим образом это отражает фраза: "Если Бог существует, он носит форму ВСУ".

Приветствие Сырского

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский поздравил капелланов с Днем военного капеллана. В своем обращении он подчеркнул, что сегодня Силы обороны Украины невозможно представить без капелланов, ведь они являются важной частью борьбы за свободу и независимость. Пока наши воины ведут героические бои, капелланы стали солдатами духовного фронта, воплощением веры и надежды.

"Уважаемые духовные наставники защитников и защитниц Украины! Искренне поздравляю вас с Днем военного капеллана! Сейчас невозможно представить Силы обороны Украины без капелланов. Вы – неотъемлемая часть нашей борьбы за свободу и независимость. В то время, когда наши воины героически воюют на поле боя, вы стали солдатами духовного фронта, олицетворением веры и надежды.

Ваше служение – это та духовная поддержка, которая сопровождает наших воинов, внушает в их души надежду и любовь, веру в Бога, а также веру в нашу общую победу. Украина демонстрирует всему миру уникальный опыт межконфессионального мира и сотрудничества!

Лозунг украинских капелланов – "Быть рядом". Быть рядом с каждым украинским защитником и защитницей на передовой и в тылу, в госпитале с ранеными, рядом с ветеранами, заботиться о семьях воинов. Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы рядом!

Призываю духовных отцов всех конфессий присоединяться к Силам обороны Украины", – говорится в поздравлении.

Ранее главнокомандующий Александр Сырский рассказал о самом тяжелом моменте во время полномасштабной войны в Украине. По его словам, это было в начале российского вторжения, во время битвы за Мощун – село в Бучанском районе Киевской области.

Напомним, Сырский также посетил бойцов ВСУ на самых горячих участках фронта – Угледарском, Кураховском и Покровском. Он отметил, что "все работают напряженно" и поблагодарил каждого солдата, сержанта и офицера за стойкость, отвагу и результативность на поле боя.

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