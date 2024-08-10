В Украине после окончания войны может вспыхнуть эпидемия психических расстройств, – доктор меднаук

После войны в Украине может разразиться эпидемия психических расстройств. Пока ее сдерживают боевые действия, которые держат психику военных и гражданских сплоченной.

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Об этом предупредил психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Ивано-Франковского медуниверситета Михаил Пустовойт в интервью NV. По его словам, пока в Украине, как среди военных, так и гражданских, нет массовых психических расстройств.

Однако ситуация может измениться, говорит ученый.

"Есть вероятность, что такая эпидемия может разразиться после завершения активных боевых действий. Сейчас война служит рамкой, держащей психику как военных, так и гражданских сплоченных", – сказал Михаил Пустовойт.

Он добавил: нужно быть очень внимательными и готовыми к моменту, когда эта рамка исчезнет.

Напомним, в феврале 2023 года в ВОЗ заявили, что четверть населения Украины может страдать расстройством психического здоровья из-за вооруженной агрессии РФ.

"По оценкам ВОЗ, каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелых психических заболеваний", – сказал специальный советник организации Мишель Казачкин.

Он добавил, что психическое здоровье становится основной проблемой здравоохранения в Украине.

Как писал OBOZ.UA, работа также может иметь серьезные последствия для психического здоровья. Отчет ВОЗ свидетельствует, что изнурительные рабочие дни приводят к смерти 745 тыс. человек ежегодно.

Кроме того, повредить психике может слишком большое количество употребленного кофе. Речь идет о тревожности, головокружении, головных болях, учащенном сердцебиении, к тому же следует помнить, что люди могут иметь разную чувствительность к кофеину.

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