В Украине представили ударный БПЛА «Палица», который летит на 90 км: что известно о разработке. Фото

Украинская оборонная компания Deviro представила ударный дрон самолетного типа "Палиця". Он способен поражать наземные цели на оперативно-тактическом уровне и является бюджетной версией дрона "Булава".

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Новый дрон может лететь на расстояние до 90 км, продолжительность его нахождения в воздухе – 70 минут, а масса боевой части – до 3 кг. О новой разработке сообщила "Оборонка".

Что известно о новом дроне

Ударный дрон "Палиця" позиционируется как бюджетная версия дрона "Булава". Этот беспилотник имеет меньшую дальность полета и боевую нагрузку, однако и будет стоить дешевле. Насколько именно – в компании не уточнили.

Так, например, если стоит задача – поразить что-то незначительное, то нет смысла применять "Булаву", ведь с этим справится и "Палица".

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"Если цель находится на расстоянии до 90 километров, например небольшой грузовик, нет смысла применять более дорогую "Булаву". С этой задачей справится и "Палиця". Если же нужно работать на большую дальность или по более сложным целям, тогда подходит "Булава". Это дает экипажам возможность выбирать оптимальное средство для конкретной задачи", – рассказал изданию маркетинг-директор компании Deviro.

В компании отметили, что "Палиця" поддерживает цифровой двусторонний канал связи с шифрованием AES-128/256, работу через Starlink и технологию MESH. Кроме того, он совместим с комплексами "Лелеки". При прямой видимости дальность канала телеметрии и передачи видео составляет до 100 км.

В настоящее время новый дрон "Палица" проходит бета-тестирование в боевых условиях, после чего компания запустит его в серийное производство.

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