В Украине разрабатывают датчики для автоматического обнаружения оккупантов на передовой, а также дронов и ракет: что известно. Фото

В Украине разрабатываются датчики различных типов для автоматического обнаружения российских войск и их дронов на линии фронта. Устройства будут созданы в рамках грантовых программ оборонного кластера Brave1.

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Об этом сообщил глава Brave1 Андрей Гриценюк во время мероприятия Brave1 Advantage. Его слова приводит "Милитарный".

Что известно

По его словам, для военных нужд необходимо автоматизировать многое, особенно системы, используемые на передовой.

"Датчики различных типов: сейсмические, акустические, оптико-электронные, различные технологии, которые позволят обнаруживать перемещения противника, дронов, других объектов и передавать эту информацию для принятия решения и уничтожения этих целей", – рассказал Гриценюк.

По его словам, военнослужащие на фронте тратят достаточно много времени на то, чтобы обнаруживать и передавать информацию о передвижениях врага. Новые системы, над которыми ведется работа, призваны повысить эффективность выполнения этих задач. Так, например, украинские акустические системы FENEK получили возможность обнаруживать "Шахеды", крылатые ракеты и оптоволоконные FPV.

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Их главная особенность так называемый "пассивный режим", благодаря которому она "слушает" окружающее пространство, что делает ее невидимой для средств радиоэлектронной борьбы. Система фиксирует минимальные задержки между сигналами на разных микрофонах и определяет, откуда именно поступает звук.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заказало рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для военных. Государство смогло сэкономить 16% от первоначальной суммы и приобрести значительно больше боеприпасов, чем планировалось изначально.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские компании ВПК смогут импортировать иностранные компоненты по упрощенной процедуре. Изменения касаются этапа таможенного оформления.

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