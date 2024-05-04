В Украине с 4 мая отменен статус "ограниченно пригодный к службе": что теперь должны сделать все

В Украине с 4 мая 2024 года статус военнообязанных "ограниченно пригодный к службе" официально перестал существовать. Это связано со вступлением в силу закона №3621-IX, который предусматривает повторную военно-врачебную комиссию для лиц, которые ранее были названы "ограниченно пригодными".

Их признают либо годными (с определением конкретной категории), либо непригодными к службе. OBOZ.UA напоминает: пройти такую повторную ВВК необходимо в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года.

Новые правила направлены на то, чтобы статус военнообязанного определялся не столько самой болезнью/физическим пороком, сколько состоянием конкретного человека.

Медкомиссия будет выдавать два вывода: пригодный или непригодный. В первом случае речь идет о разных категориях "в зависимости от степени функциональности":

– полностью пригодные;

– пригодные к службе в военном вузе, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназначения, плавсоставе и т.д.;

– пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);

– пригодные для выполнения специфических задач.

Кроме этого, останется статус "временно непригодного" для лиц, которые "требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей".

Как писал OBOZ.UA:

– Уже 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает, что все военнообязанные граждане Украины должны обновить военно-учетные данные. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснял: если информация, которая есть в военкомате, актуальна, то обновлять ее в ТЦК не нужно.

– Военнообязанным, которые не уведомят ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции в около 25 тысяч гривен.

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