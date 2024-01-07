В Украине снова объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

В Украине днем 7 января объявлена воздушная тревога. Жителей нескольких областей предупредили об угрозе применения врагом баллистических вооружений.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. По состоянию на 12.21 угроза баллистики была актуальна для семи регионов нашего государства.

Тревога была объявлена в 12:18. Сирена из-за угрозы баллистического удара сначала раздалась в Харьковской, Сумской, Черниговской областях.

За считанные минуты "покраснели" Киевская, Черкасская, Полтавская, Житомирская области.

Также, согласно актуальным картам угроз, тревога с 12:03 звучит в Донецкой области.

В 12.47 начались отбои тревог. В 12:49 в ВС ВСУ констатировали отбой баллистической угрозы.

Напомним, накануне вечером воздушная тревога в ряде регионов была объявлена из-за запуска российскими войсками дронов-кмикадзе из Краснодарского края.

Уже утром в Воздушных силах рассказали, что Украину в ночь на 7 января враг атаковал 28 "Шахедами". Силы ПВО сбили 21 дрон. Противовоздушная оборона работала в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой и Черкасской областей.

Зафиксировано попадания в Днепре и Николаевской области.