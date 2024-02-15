В Украине справки ВВК о непригодности к службе начали отменять из-за 'махинаций': сколько случаев зафиксировано и что происходит

Украинские правоохранители начали проверять справки военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе из-за возможных махинаций во время их выдачи. Уже отменены около 1200 таких документов.

Об этом рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.нет". Он сообщил, что в настоящее время НПУ проводит "колоссальную работу" по проверкам справок о непригодности к службе в армии, выданных ВВК.

45 тысяч медицинских дел готовят к отправке на тщательные проверки областными ВВК и Медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) на самом высоком уровне, отметил Цуцкиридзе.

"Только в результате наших запросов (запросов Национальной полиции Украины. – Ред.) центральной ВВК и ВВК в регионах 7,5 тысячи справок о непригодности оставлено в силе, а 1200 отменено", – сообщил правоохранитель.

Кроме того, в МСЭК была направлена 21 тысяча медико-экспертных дел об установлении инвалидности. Среди них 6,3 тысяч были признаны сомнительными, их направили на еще одно рассмотрение.

"Если мы установим, что решение поддельное и нам МСЭК высшего уровня подтвердит, что были злоупотребления по этому поводу, это будет свидетельствовать о том, что человек получил неправомерную выгоду", – сказал Цуцкиридзе.

По его словам, в 2023 году правоохранители объявили должностным лицам ТЦК, ВВК, МСЭК и их сообщникам 63 подозрения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с начала войны. Его целью было существенно снизить коррупционные риски и цифровизировать процедуру для ее дальнейшего контроля;

– в конце октября стало известно, что сотрудники Офиса уполномоченного ВР по правам человека завершили мониторинг 100% ВВК. Специалисты выявили недостаточный организационный уровень, а также значительные нарушения прав при прохождении комиссий, влияющих на морально-психологическое состояние воинов и военнообязанных.

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