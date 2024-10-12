В Украине в составе армии РФ воюют несколько тысяч солдат из КНДР – ISW

Несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи проходят подготовку на территории РФ и до конца года могут оказаться на поле боя в Украине или в российской границе. Привлекая их, Россия надеется высвободить свои резервы для продолжения наступательных операций на территории нашего государства.

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Часть северокорейских солдат уже находится на оккупированной части украинской Донетчины. Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на материал The Washington Post от 11 октября, в котором со ссылкой на неназванных информированных чиновников из Украины и Южной Кореи издание пишет о том, что северокорейские военные уже воюют против Украины в составе армии РФ.

Представитель украинской разведки рассказал журналистам, что офицеры из КНДР наблюдают за российскими войсками и присутствуют в оккупированных Россией частях Украины. Впрочем, военная разведка нашего государства пока не фиксировала присутствия северокорейских военных непосредственно на поле боя.

Однако, добавил неназванный представитель украинской военной разведки, несколько тысяч пехотинцев из КНДР сейчас проходят подготовку на территории РФ. И российское военное командование может бросить их на передовую в Украине или отправить в приграничные районы своей территории еще до конца этого года. Так РФ рассчитывает высвободить силы для продолжения наступления на территории нашего государства.

В то же время, утверждают в ISW, официальные лица Украины и Южной Кореи недавно отмечали, что северокорейские военные, вероятно, присутствуют на оккупированной части Донецкой области. А во время недавнего удара по оккупантам неподалеку от Донецка, вероятно, погибли несколько офицеров из КНДР.

Пока точный размер группировки северокорейских войск остается неизвестным, однако их потенциальное развертывание может повлиять на ход боевых действий и стратегию российских сил в Украине.

Напомним, несколько дней назад министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР "вероятно" направит военных в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Помогает Северная Корея РФ и боеприпасам: по данным The Times, Россия получает половину снарядов, летящих на Украину, от этой страны.