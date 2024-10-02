В Украине воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия ТЦК: появилось разъяснение

В Украине воинские части смогут набирать добровольцев без необходимости обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это должно наладить процесс, ведь ранее фиксировались случаи, когда граждане в итоге попадали не в те в/ч, в которых намеревались служить.

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Однако право на это получит не каждая воинская часть. Об этом сообщил юрист по вопросам прохождения военной службы Александр Золотухин, выступая в эфире телеканала КИЇВ24.

Эксперт объяснил: перечень боевых бригад, которые будут иметь функцию рекрутинга для добровольцев, еще предстоит утвердить Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.

Напомним: Кабинет министров 1 октября принял постановление, разработанное в МО, которое предусматривает право в/ч проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить, без ТЦК.

Командиры в/ч получают полномочия непосредственно:

– выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;

– комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее адвокат разъяснил, как действовать после получения повестки по почте и что грозит за ее игнорирование.

– Вручение украинцам повесток по почте – вполне приемлемо с точки зрения закона. Но к такому способу взаимодействия ТЦК и военнослужащих есть конкретные требования, предусмотренные постановлением Кабмина №560.

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