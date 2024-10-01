У командиров появятся новые права: Кабмин внес изменения в порядок мобилизации в Украине

На заседании 1 октября Кабинет Министров внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Соответствующие изменения касаются полномочий командиров воинских частей.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Первоначальный порядок, который правительство утвердило 16 мая, был опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, теперь командиры воинских частей получили право выдавать направление на прохождение ВЛК для определения пригодности к службе.

Также командиры могут комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву.

Кроме того, по словам Гончаренко, Генеральный штаб ВСУ теперь сможет определять список воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.

Ранее сообщалось, что идея экономического бронирования до сих пор обсуждается из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, сейчас механизм бронирования в стране существует, и забронирован уже миллион мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК объяснили, что проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в том числе за необновление данных, можно через мобильное приложение и на сайте Дия. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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