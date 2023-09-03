В Украину не доехал: в России представители военной полиции забили до смерти "добровольца"
В России представители военной полиции сильно избили жителя Свердловской области, добровольно подписавшего контракт с минобороны РФ и готовившегося к отправке в Украину. До Украины оккупант не доехал: от полученных травм он умер.
Сейчас российские силовики предпринимают все усилия, чтобы "замять" дело. На это российскому изданию "Осторожно, новости" пожаловались родственники убитого военной полицией оккупанта.
По данным издания, 48-летний Михаил Пичугин из Свердловской области позарился на выплаты, причитающиеся тем, кто отправится на войну против Украины – и в июне заключил с минобороны РФ контракт сроком на два года.
Сначала Пичугина отправили на обучение в Оренбургскую область, а оттуда перебросили в пункт временного размещения в Ростовской области.
Родные российского добровольца утверждают, что он погиб после избиения сотрудниками военной полиции в Ростовской области. Именно там, утверждают родственники несостоявшегося оккупанта, 21 августа его и еще одного военнослужащего сильно избили сотрудники военной полиции. Причиной для расправы стало то, что контрактники отправились на речку, прихватив с собой алкоголь.
После избиения Пичугина без сознания привезли на территорию пункта временной дислокации и бросили там. СМИ уверяют, что его тело было покрыто ссадинами и ушибами, а при осмотре у него обнаружили серьезную черепно-мозговую травму.
На следующий день после избиения Пичугин связался с родственниками, рассказал о побоях и о том, что избивали его, приковав наручниками к дереву. Также он показывал синяки.
А уже 23 августа, по словам родственников Пичугина, ему резко стало хуже, его доставили в больницу, где он и умер.
Из больницы тело Пичугина увезли в неизвестном направлении, родственникам не рассказывали, куда именно, еще в течение нескольких дней. В итоге его труп они нашли в морге города Миллерово все той же Ростовской области. Да и о смерти Пичугина его родня узнала не от командования части, а от его сослуживцев.
"По нашим данным, вчера брат Михаила Пичугина смог посетить морг, где ему заявили, что тот "погиб от черепно-мозговой травмы". При этом на теле мужчины есть многочисленные следы побоев, а также следы от наручников. Тело Михаила находится в морге в Миллерово с 24 августа — его готовы отправить домой "хоть сейчас", но для этого нужно одобрение командования. Родные считают, что оно специально затягивает с решением этого вопроса, потому что хочет "спустить дело на тормозах", – пишет издание.
Родственники также пожаловались, что до сих пор так и не было заведено уголовное дело – даже по факту смерти. Хотя ранее представитель следственного комитета обещал им возбуждение дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшим смерть.
Напомним, накануне, 2 сентября, стало известно, что оккупационная армия потеряла еще три подполковника и четыре майора. Правда, для этого пришлось постараться бойцам Сил обороны Украины, тогда как в случае с Пичугиным россияне обошлись собственными силами.
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