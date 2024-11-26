В Украину приедут подрядчики для ремонта военной техники: Пентагон открыл тендеры

В министерстве обороны США официально подтвердили, что они открыли тендеры для военных подрядчиков, которые будут ремонтировать предоставленную Силам обороны Украины военную технику. Те, кого выберут для этой работы, смогут помогать с обслуживанием и ремонтом вооружения на территории Украины.

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Об этом во время брифинга заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы объявили, что проводим тендеры для небольшого количества подрядчиков, которые приедут в Украину для помощи с ремонтом и обслуживанием", – сказала она.

Сингх не уточнила, какое количество подрядчиков уже присоединилось к этой инициативе. Представительница Пентагона пообещала уточнить эту информацию.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать на территории Украины для обслуживания и ремонта поставленного Пентагоном оружия и техники. Ранее это было запрещено, однако со снятием этого ограничения все процессы станут более оперативными.

По словам американского чиновника, этих подрядчиков из США в Украине будет немного и они будут далеко от линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Администрация США согласовала поставки Украине противопехотных мин. Наша страна при этом обязалась не использовать эти мины в густонаселенной местности.

– Такое решение Штатов спровоцировало изменение тактики России на передовой. Оккупанты сейчас отдают предпочтение штурмовым усилиям с привлечением мотопехоты, а противопехотные мины помогут ВСУ противодействовать российским наступлениям.

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