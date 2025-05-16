В Украину вернули тела более 900 погибших защитников

В Украину вернули тела 909 погибших украинских защитников в войне против России. Репатриация охватила защитников, погибших на разных направлениях боевых действий, в частности, на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском.

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Также возвращены тела из моргов, находящихся на территории России. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, образованный 11 марта 2022 года согласно постановлению Кабинета министров Украины №257.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Среди возвращенных "на щите" воинов павшие с разных направлений, а именно:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления.

Кроме этого, были возвращены на Родину тела погибших воинов, которые забрали из моргов на территории РФ.

Эту сложную операцию удалось реализовать благодаря слаженным действиям многих государственных структур – Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Омбудсмена, ГСЧС и других служб сектора безопасности. Координацию процесса осуществлял соответствующий штаб с участием Уполномоченного по вопросам пропавших без вести и Секретариата Верховной Рады по правам человека.

Важную роль в возвращении тел сыграл Международный Комитет Красного Креста, которому выражают отдельную благодарность за содействие. Также особо отмечена работа военных, которые обеспечили транспортировку погибших защитников в соответствующие учреждения.

После перевозки тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы в системе Министерства здравоохранения. Специалисты МВД совместно со следователями работают над идентификацией каждого из павших, чтобы семьи могли достойно попрощаться со своими близкими.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля также удалось вернуть тела еще 909 павших в боях с российскими захватчиками воинов. Они погибли на Кураховском, Запорожском, Бахмутском и Угледарском направлениях, а также на Сумщине, Запорожье, Луганщине и Харьковщине.

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