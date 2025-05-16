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В Украину вернули тела более 900 погибших защитников

Екатерина Дутик
War
2 минуты
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Репатриация тел погибших воинов - в Украину вернули тела погибших защитников

В Украину вернули тела 909 погибших украинских защитников в войне против России. Репатриация охватила защитников, погибших на разных направлениях боевых действий, в частности, на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском.

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Также возвращены тела из моргов, находящихся на территории России. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, образованный 11 марта 2022 года согласно постановлению Кабинета министров Украины №257.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников", – говорится в сообщении.

Среди возвращенных "на щите" воинов павшие с разных направлений, а именно:

  • Кураховского направления;
  • Покровского направления;
  • Бахмутского направления;
  • Угледарского направления;
  • Луганского направления;
  • Запорожского направления;
  • Сумского направления;
  • Харьковского направления.

Кроме этого, были возвращены на Родину тела погибших воинов, которые забрали из моргов на территории РФ.

Репатриация тел погибших воинов - в Украину вернули тела погибших защитников

Эту сложную операцию удалось реализовать благодаря слаженным действиям многих государственных структур – Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Омбудсмена, ГСЧС и других служб сектора безопасности. Координацию процесса осуществлял соответствующий штаб с участием Уполномоченного по вопросам пропавших без вести и Секретариата Верховной Рады по правам человека.

Репатриация тел погибших воинов - в Украину вернули тела погибших защитников

Важную роль в возвращении тел сыграл Международный Комитет Красного Креста, которому выражают отдельную благодарность за содействие. Также особо отмечена работа военных, которые обеспечили транспортировку погибших защитников в соответствующие учреждения.

После перевозки тела будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы в системе Министерства здравоохранения. Специалисты МВД совместно со следователями работают над идентификацией каждого из павших, чтобы семьи могли достойно попрощаться со своими близкими.

Репатриация тел погибших воинов – в Украину вернули тела погибших защитников

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля также удалось вернуть тела еще 909 павших в боях с российскими захватчиками воинов. Они погибли на Кураховском, Запорожском, Бахмутском и Угледарском направлениях, а также на Сумщине, Запорожье, Луганщине и Харьковщине.

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