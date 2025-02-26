'В укрытие, кассетка!' В Третьей штурмовой показали отражение наката в Харьковской области. Видео

Украинские военные продолжают стоять на защите своей земли и наносят ощутимые потери оккупантам. В этот раз наши бойцы оказались под огневым контролем противника, но продолжили держать оборону.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Третьей отдельной штурмовой бригады. С нашлемной камеры защитника можно наблюдать попытки россиян наступать на позицию Вооруженных сил на Харьковщине.

"Взрывы, гул птичек и очереди автоматов в воздухе – это война в live-режиме от Третьей штурмовой. Под огнем с обеих сторон бойцы удерживают круговую оборону. Над блиндажем зависают дроны противника, а на головы сыплются металл и земля", – говорится в сообщении.

Враг забрасывает наших бойцов кассетными боеприпасами и гранатами, однако ребята мужественно противостоят оккупантам и поддерживают друг друга.

"Все нормально, все четко. Могу работать пока... В укрытие, кассетка!.." – говорит один из наших военных.

В результате вражеской атаки военнослужащий ВСУ получает ранение, но не прекращает перестрелки с противником.

"Вырванный палец на левой руке, из головы течет, и правая рука жжет, но все нормально", – говорит военный.

Напомним, на Покровском направлении оккупанты выбрали необычное место, чтобы укрыться от наших дронов, захватчики притаились среди могил на кладбище, но это им не помогло. Военные подразделения "Крылья" уничтожили врага и его военную технику с помощью FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской уничтожили вражескую пехоту, ступившую на украинскую землю. В результате точных ударов была ликвидирована живая сила и некоторая техника армии РФ на Покровском направлении.

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