В Урзуф заехала Росгвардия в гражданском, начались выборочные аресты местных жителей, – Андрющенко

Во временно оккупированное село Урзуф Мангушской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области заехало подразделение Росгвардии. Оккупанты, переодетые в гражданское, проверяют отдыхающих и местных жителей, известно о первых арестах.

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О ситуации предупредил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он призвал украинцев в оккупации быть осмотрительными и осторожными в высказываниях.

"Ходят по всему побережью от Урзуфа до Ялты. Проверяют в местах концентрации отдыхающих. Ищут недовольных и подозрительных. Известно о первых рандомных арестах", – отметил чиновник.

"Держите внимание и осторожно с высказываниями. Проверьте телефоны. Берегите себя. Вы нужны стране целыми и свободными!" – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в оккупированном Мариуполе наблюдается увеличение количества случаев острых кишечных инфекций, однако город до сих пор не имеет специализированного инфекционного отделения. Так, из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, погиб один ребенок. Детей с инфекционными заболеваниями приходится доставлять до Донецка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты продолжают вывозить украинское зерно из временно оккупированных городов. Недавно враг вывез через Мариуполь более 80 тысяч тонн зерна. Это была уже новая партия урожая зерновых.

– "Скрытая мобилизация" оккупантов набирает обороты во временно оккупированном Мариуполе. Мужчинам-мариупольцам оккупанты выписывают повестки и пытаются восполнить ими недостаток личного состава в подразделениях РФ независимо от того, получал ли человек российский паспорт или нет.