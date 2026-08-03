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В Владимирской области атакован склад Wildberries. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
6,9 т.
Дроны атаковали логистический хаб Wildberries во Владимирской области
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Утром 3 августа россияне сообщили о взрывах в Владимирской области. Известно, что под ударом оказался очередной склад российского маркетплейса Wildberries — в населенном пункте Хрястово.

Над зданием склада начал подниматься дым, пожар пока не приобрел масштабный характер, однако дроны продолжают лететь в направлении цели. Об ударе сообщили в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно

По сообщению Exilenova+, по состоянию на 7 часов утра атака БПЛА на очередной логистический объект Wildberries только набирала обороты.

На тот момент уже было зафиксировано попадание по складу: на видео, снятом очевидцами, видно, что над зданием начинает подниматься дым.

В разгар атаки дронов над хабом Wildberries во Владимирской области появился дым
В разгар атаки дронов над хабом Wildberries во Владимирской области появился дым

На кадрах, снятых россиянами, сначала не было виднопризнаков крупного пожара . Однако довольно быстро стало ясно, что последствия утренних ударов могут оказаться не менее зрелищными, чем в случае большинства предыдущих ударов по Wildberries: пожар стремительно набирал силу.

Пожар со временем усиливался
Пожар со временем усиливался
Пожар со временем усиливался
Горит склад Wildberries
Горит склад Wildberries

Также появились кадры момента прилета.

Согласно данным из открытых источников, логистический хаб в Хрястово входит в список крупнейших объектов Wildberries. Площадь распределительного центра превышает 170 тысяч кв. м, он может вмещать 122 млн товаров.

Строительство хаба началось в 2023 году, а завершилось – летом прошлого года.

По данным канала Exile+, подвергшийся атаке объект играет ключевую роль в распределении товарных потоков между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

Подвергшийся атаке хаб Wildberries во Владимирской области

В Wildberries  факт атаки признали.

"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", – заявили в компании.

Скриншот заявления

А вот губернатор Владимирской области Александр Авдеев утверждал, что пострадал один человек.

"В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьёзных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП", – отмечалось в сообщении.

Скриншот сообщений

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 августа в Белгороде дроны атаковали здание, где собирали и тестировали дроны: сооружение загорелось, огонь в итоге полностью уничтожил его.

Накануне, 2 августа, в России также раздавались взрывы. Под ударом оказались НПЗ в Уфе и Саратове, авиабаза в Энгельсе, хаб Wildberries под Самарой и ряд других важных для агрессора целей.

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