В Владимирской области атакован склад Wildberries. Фото и видео

Утром 3 августа россияне сообщили о взрывах в Владимирской области. Известно, что под ударом оказался очередной склад российского маркетплейса Wildberries — в населенном пункте Хрястово.

Видео дня

Над зданием склада начал подниматься дым, пожар пока не приобрел масштабный характер, однако дроны продолжают лететь в направлении цели. Об ударе сообщили в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно

По сообщению Exilenova+, по состоянию на 7 часов утра атака БПЛА на очередной логистический объект Wildberries только набирала обороты.

На тот момент уже было зафиксировано попадание по складу: на видео, снятом очевидцами, видно, что над зданием начинает подниматься дым.

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На кадрах, снятых россиянами, сначала не было виднопризнаков крупного пожара . Однако довольно быстро стало ясно, что последствия утренних ударов могут оказаться не менее зрелищными, чем в случае большинства предыдущих ударов по Wildberries: пожар стремительно набирал силу.

Также появились кадры момента прилета.

Согласно данным из открытых источников, логистический хаб в Хрястово входит в список крупнейших объектов Wildberries. Площадь распределительного центра превышает 170 тысяч кв. м, он может вмещать 122 млн товаров.

Строительство хаба началось в 2023 году, а завершилось – летом прошлого года.

По данным канала Exile+, подвергшийся атаке объект играет ключевую роль в распределении товарных потоков между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

В Wildberries факт атаки признали.

"На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", – заявили в компании.

А вот губернатор Владимирской области Александр Авдеев утверждал, что пострадал один человек.

"В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы. По предварительным данным, без серьёзных последствий. Сейчас его на скорой доставляют в БСМП", – отмечалось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 3 августа в Белгороде дроны атаковали здание, где собирали и тестировали дроны: сооружение загорелось, огонь в итоге полностью уничтожил его.

Накануне, 2 августа, в России также раздавались взрывы. Под ударом оказались НПЗ в Уфе и Саратове, авиабаза в Энгельсе, хаб Wildberries под Самарой и ряд других важных для агрессора целей.

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