В Воздушных силах объяснили, почему Россия могла перейти к применению ракет "Циркон"

Российские войска используют в войне против Украины гиперзвуковые ракеты "Циркон", возможно, из-за дефицита другого оружия. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, "иначе они бы их не применяли".

Вражеские обстрелы нашей страны военный прокомментировал в эфире программы "Радио Свобода" утром 27 марта. Он подчеркнул: научно-исследовательский экспертный центр еще устанавливает, действительно ли во время последних ударов оккупанты запускали "Цирконы".

Евлаш объяснил, что это вооружение противокорабельные и применяется только в отдельных случаях. Пуски можно осуществлять из различных установок (например, "Бастион", "Бал").

"Однако мы можем сказать о том, что если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет – крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других, – они бы применяли их", – считает майор.

Спикер Воздушных сил назвал "Циркон" достаточно сложной, мощной и дорогой ракетой.

"В том числе это может быть как и определенный эксперимент – проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании последующих воздушных атак", – предположил Евлаш.

Такие ракеты, как "Циркон", Украина может сбить системами Patriot и SAMP/T. Это сложная цель, и средств противоракетной обороны нашему государству нужно больше.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 марта руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила: войска РФ накопили в оккупированном Крыму запас ракет "Циркон". Агрессор "может продолжать время от времени точечный террор с акцентом в том числе на столицу", сказала она.

– 27 марта Гуменюк объяснила, что противник пытается обстреливать страну с неожиданных направлений, используя оружие, которое должно затруднить работу ПВО.

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