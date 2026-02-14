В Воздушных силах показали эффектную работу F-16 по вражеской цели. Видео

В ночь на 14 февраля (с 18:30 13 февраля) российская армия атаковала Украину около 70 дронами-камикадзе Shahed-136. Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы ВСУ.

Были также задействованы истребители F-16. Пресс-служба Воздушных Сил ВСУ показала как самолеты отражали российскую угрозу с воздуха.

На опубликованных кадрах видно, как летчик выпускает по дрону-камикадзе авиаракету AMRAAM, вследствие чего фиксируется успешное попадание.

Работа Воздушных сил ВСУ – последняя информация

Напомним, что в ночь на 14 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 113 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 91 вражеский беспилотник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия ударила "Геранью" по Новгород-Северску. В результате атаки было уничтожено здание РГА.

Также сообщалось, что в конце прошлых суток оккупанты атаковали Киев и область "Шахедами". Известно, что пострадали мужчина и женщина, загорелся их дом.

