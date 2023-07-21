В Воздушных силах рассказали, как Украина усиливает ПВО и какие системы рассчитывает получить

Украина планирует заменить всю советскую технику, на которую уже невозможно полагаться в будущем, что в свою очередь заинтересует производителей. В частности, Украина планирует усиливать системы ПВО западными образцами, которые значительно эффективнее показали себя на поле боя.

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Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина. Он отметил, что мобильно огневые группы сейчас не слишком эффективны, однако на них также приходится до 10-15%, иногда и 30% сбитых враждебных целей.

Игнат утверждает, что Украина теряет потенциал старой советской техники по двум причинам: с одной стороны, она стареет и выходит из строя, а с другой стороны, количество советских зенитных ракет уменьшается. Ведь их производит Россия, и их снабжение невозможно. Однако Украина сосредотачивается на усилении западных систем, которых меньше по количеству, но они значительно эффективнее в действии.

Как отметил представитель, в первую очередь речь идет о Patriot и SAMP-T, которые способны справиться с баллистическими целями. Patriot уже доказал свою эффективность, сбив "Кинжал", тогда как SAMP-T еще нуждается в проверке в реальных боевых условиях. Также планируется усиление систем NASAMS и Iris-T. Эти четыре комплекса должны стать основой систем противовоздушной обороны воздушных сил в будущем.

"Дальше ПВО Сухопутных войск типа Gepard – это зенитные пушки, которые могут в автоматическом режиме тоже уничтожать цели, что дает очень эффективную работу. Но у них небольшое расстояние. Кроме того, французский Crotale. Это основные средства, которые сейчас, пожалуй, будут заменять ПВО Сухопутных войск", – отметил Игнат.

Он добавил, Украине следует рассчитывать на современные системы противовоздушной обороны, в частности, на систему Iris-T. Он также выразил благодарность за решение Берлина по изготовлению еще четырех единиц зенитно-ракетных комплексов.

"Производители должны быть заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с Украиной на перспективу, потому что мы будем в любом случае заменять весь советский парк техники, у нас есть – это С-125, Бук-М1, C-300 различных модификаций, на которые мы в будущем уже не можем рассчитывать", – пояснил Игнат.

Будущая помощь партнеров

"Германия дает нам четыре системы Iris-T. Далее NASAMS, было озвучено на саммите в Вильнюсе о еще двух системах, которые нам предоставляет Норвегия. США более сдержанны в каких-то прогнозах и обещаниях, это наблюдается уже давно. Это видно даже на примере F-16. Когда они будут считать нужным – тогда и скажут", – отметил он.

Он также добавил, что из-за высокой эффективности на поле боя Украина намерена получить еще комплекс Patriot.

Украина планирует заменить весь устаревший советский военный арсенал на современные западные комплексы, и это создает основания для надежд на дальнейшую помощь от стран Запада.

Напомним, что Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В частности, силы обороны нашей страны получили 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды, аптечки.

Также ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что к 2027 году Германия предоставит Украине военную помощь на сумму около 17 миллиардов евро. По его словам, ФРГ будет оказывать "самую большую поддержку, в том числе в военном плане" среди партнеров Украины после США.

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