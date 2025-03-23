В Воздушных силах рассказали, сколько российских целей уничтожили за неделю, и отчитались об ударах по врагу

В течение недели с 17 по 23 марта противовоздушной обороной Cил обороны Украины было уничтожено более 1115 воздушных целей армии РФ. Среди них 625 ударных беспилотников типа Shahed, 250 – разведывательных и 40 дронов других типов.

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Вражеские цели защитники сбивали как с вооружения на земле, так и в небе. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там отметили, что за эту неделю их авиация совершили около 160 самолетовылетов, в том числе более 90 – на истребительное авиационное прикрытие, около 50 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

Пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по позициям войск РФ, применяя авиационные бомбы и ракеты разных типов. Они поразили командные пункты, объекты логистического обеспечения и места скопления живой силы и военной техники врага.

В то же время за неделю подразделениями беспилотных авиационных комплексов возведенной стрелковой бригады Воздушных сил было совершено 823 боевых вылета, из которых 750 – разведывательных с использованием БПЛА, 73 – на применение сбросов и FPV-дронов.

В результате боевые потери агрессора ориентировочно составили: более 50 человек, 22 укрытия, три места запуска российских БПЛА

"Бьем врага в небе и на земле! Вместе – к победе", – подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 22-летний старший лейтенант Станислав с позывным "Шеф", управляющий расчетом зенитного ракетного комплекса Frankensam, рассказал, как с побратимами уничтожает российские ракеты и дроны. Frankensam – это модернизированный ЗРК на базе "БУК-М1", эффективно выполняющий боевые задания.

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