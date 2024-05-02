В Воздушных силах заявили, что боевые вылеты F-16 состоятся не сразу по прибытии самолетов в Украину

По прибытии истребителей F-16 в Украину боевые вылеты не начнутся мгновенно, поскольку сначала будет проведен анализ текущей обстановки на фронте. Кроме того, проводится подготовка соответствующей инфраструктуры для принятия этих истребителей.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ, майор Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он также отметил, что информацию о точной дате, когда именно истребители появятся в Украине, объявлять сразу публично в целях безопасности не будут.

Евлаш также отметил, что ВСУ должны провести ряд мер, чтобы эти самолеты могли эффективно выполнять поставленные задачи в воздушном пространстве Украины.

"Мы все ждем, чтобы как можно быстрее в воздушном пространстве Украины появились F-16. Однако мы не можем разглашать точную дату, когда именно они появятся. Так, уже в публичном пространстве есть ряд информации, что якобы они появятся в июне. Однако мы ждем уже непосредственно официально, когда они зайдут, и только тогда мы сможем сообщить в рамках доступного, что эти самолеты уже находятся на вооружении в Воздушных силах", – отметил спикер.

Ранее Евлаш сообщал, что в Украине истребители F-16, переданные партнерами, могут появиться "после Пасхи". Конечно, это растянутое понятие; пока, исходя из заявлений союзников, предполагается, что самолеты поступят на вооружение в течение 2024 года.

Как писал OBOZ.UA, у Украины есть ряд наработок относительно того, как безопасно разместить F-16 на своей территории. Речь идет о подземных хранилищах, бункерах, на которые нужны колоссальные суммы.

Также глава Пентагона Ллойд Остин на 21-м "Рамштайне" заявил, что в 2024 году наша страна получит больше эскадрильи F-16 (12 самолетов), которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

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