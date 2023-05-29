В ВСУ показали, как уничтожают врага из шведского гранатомета Carl Gustaf

Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям противников в местах их сосредоточения. На этот раз наши защитики показали, как ловко управляются с гранатометом Carl Gustaf шведского производства, переданного в рамках международной военной помощи.

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Кадры опубликовали бойцы группы Курта 28 ОМБр на Telegram-канале Сухопутных войск Украины. На работу стрелков наложили ритмичную музыку, которая как бы подчеркивает настроение ВСУ, когда они наносят прицельные удары по врагам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что первая модель Carl Gustaf m/48 (Carl Gustaf M1) была принята на вооружение шведской армии в 1948 году. С конца 1970-х гг. на вооружении различных стран мира находится главным образом усовершенствованная модель гранатомёта, известная под заводским индексом изготовителя FFV 550 разработанная в середине 1970-х годов и впервые продемонстрированная международной прессе в 1975 году.

Сейчас этим оружием может похвастаться в своем арсенале и украинская армия.

Напомним, что еще прошлым летом украинские защитники, получившие помощь от шведских партнеров, продемонстрировали превосходную работу противотанкового Carl Gustaf M4. Он куда более эффективен, чем советский РПГ-7, которым пользуются российские оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Таврическом направлении воины ВСУ выполнили более 600 огневых задач и ликвидировали и ранили свыше роты вражеских солдат. Также уничтожены и повреждены 8 единиц техники противника.

Кроме того наши военные ответили российским террористам на очередные атаки по мирным городам. Захватчикам отправили "пламенные приветы" с помощью HIMARS.

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