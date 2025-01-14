В ВСУ внедрили четыре квалификационных уровня для операторов дронов: что это значит

Министерство обороны Украины разработало новую систему квалификации для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоящую из четырех уровней. Эти уровни определяют, какими типами дронов может управлять оператор и какие ограничения при этом существуют.

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Внедрение этой системы позволит более эффективно интегрировать беспилотные технологии в боевые подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Начальный уровень квалификации (БКР I) позволяет работать с микро- и мини-БПЛА, выполняя визуальные полеты на высоте до 900 метров. Оператор должен иметь базовые знания по авиационной метеорологии и навигации.

Второй уровень (БКР II) позволяет управлять малыми БПЛА I класса, с доступом к воздушному пространству класса D и высотой до 1500 метров. Для этого следует уметь работать с радиолокационными станциями и учитывать погодные условия при планировании полетов.

Третий уровень (БКР III) позволяет работать с тактическими БПЛА на высотах до 5 500 метров, а оператор должен уметь управлять полетом за приборами и работать с системами предотвращения столкновений. Операторы этого уровня могут также производить взлет и посадку на различных аэродромах.

Наивысший уровень (БКР IV) дает право управлять оперативными и стратегическими БПЛА ІІІ класса в любом воздушном пространстве и в любых погодных условиях. Оператор должен владеть навыками работы со спутниковой связью и взаимодействия с органами управления воздушным движением.

Каждый уровень подразумевает четкие требования к знаниям и практическим навыкам оператора, что обеспечивает высокий уровень стандартизации и эффективности при использовании БПЛА на фронте. Важно, что для полетов вне прямой видимости обязательно нужен уровень БКР IV, даже если речь идет о меньших дронах. Каждый последующий уровень включает все требования предыдущих и требует прохождения соответствующего обучения с демонстрацией практических навыков.

Данные требования были разработаны в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2024 №1129 о реализации экспериментального проекта по сертификации школ операторов БПЛА.

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