Украинские защитники готовы уничтожить установки, из которых оккупационные войска России бьют по Харькову, однако союзники, в том числе США, запрещают Украине применять предоставленное оружие по территории страны-агрессора. В основном речь идет о враждебных системах С-300 и С-400.

Об этом в интервью ТСН рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. По его словам, украинские военные знают, где стоят российские установки, ежедневно разрушающие Харьков.

"Силы обороны знают, где они стоят, у нас есть чем их уничтожить, но есть запрет на применение этих средств", – объяснил Федоренко.

Он добавил, что в основном кафиры применяют по Харькову советский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса С-300 и новый ЗРК большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

"То есть, мы не можем уничтожать противника в районах его сосредоточения, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушает Харьков", - рассказал он. военный.

В то же время, он сообщил, что украинские дипломаты сейчас работают над решением этого вопроса.

"Я думаю, что три-четыре недели – и мы достигнем того, что эти огневые средства позволят применить", – прогнозирует Федоренко.