В ВСУ заявили, что могут уничтожить установки, которыми Россия бьет по Харькову, но есть запрет от союзников
Украинские защитники готовы уничтожить установки, из которых оккупационные войска России бьют по Харькову, однако союзники, в том числе США, запрещают Украине применять предоставленное оружие по территории страны-агрессора. В основном речь идет о враждебных системах С-300 и С-400.
Об этом в интервью ТСН рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко. По его словам, украинские военные знают, где стоят российские установки, ежедневно разрушающие Харьков.
"Силы обороны знают, где они стоят, у нас есть чем их уничтожить, но есть запрет на применение этих средств", – объяснил Федоренко.
Он добавил, что в основном кафиры применяют по Харькову советский зенитный ракетный комплекс среднего радиуса С-300 и новый ЗРК большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
"То есть, мы не можем уничтожать противника в районах его сосредоточения, где он концентрирует легкобронированную и бронированную технику, определенные артиллерийские средства и, что основное, это средства противовоздушной обороны и системы С-300, С-400, которыми ежедневно разрушает Харьков", - рассказал он. военный.
В то же время, он сообщил, что украинские дипломаты сейчас работают над решением этого вопроса.
"Я думаю, что три-четыре недели – и мы достигнем того, что эти огневые средства позволят применить", – прогнозирует Федоренко.