В юго-восточной части Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики
Днем 27 февраля из-за угрозы баллистики в Украине объявили воздушную тревогу. "Покраснели" регионы на юге и востоке страны.
Об угрозе предостерегли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Впоследствии для ряда регионов начались отбои.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – заявили в Воздушных силах.
Первыми сирену услышали на востоке Украины. В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях тревогу объявили в 16:37.
Уже через минуту угроза распространилась и на южные регионы – Николаевскую и Херсонскую области.
По состоянию на 17:02 угроза баллистики миновала для Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.
Впрочем, уже в 17:10 в Воздушных силах сообщили о новой угрозе применения врагом баллистического вооружения для восточных областей.
Напомним, накануне, 26 февраля, без воздушных тревог тоже не обошлось. Их в Украине объявляли дважды. Впервые – днем, тогда из-за взлета МиГ-31 красными стали все регионы нашего государства.
Второй раз сирена в Украине звучала вечером того же дня: на этот раз из-за того, что враг запустил "Шахеды" с двух направлений. Тревога распространялась с юга на восток.
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