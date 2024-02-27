В юго-восточной части Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики

Днем 27 февраля из-за угрозы баллистики в Украине объявили воздушную тревогу. "Покраснели" регионы на юге и востоке страны.

Об угрозе предостерегли в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Впоследствии для ряда регионов начались отбои.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – заявили в Воздушных силах.

Первыми сирену услышали на востоке Украины. В Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях тревогу объявили в 16:37.

Уже через минуту угроза распространилась и на южные регионы – Николаевскую и Херсонскую области.

По состоянию на 17:02 угроза баллистики миновала для Полтавской, Харьковской и Донецкой областей.

Впрочем, уже в 17:10 в Воздушных силах сообщили о новой угрозе применения врагом баллистического вооружения для восточных областей.

Напомним, накануне, 26 февраля, без воздушных тревог тоже не обошлось. Их в Украине объявляли дважды. Впервые – днем, тогда из-за взлета МиГ-31 красными стали все регионы нашего государства.

Второй раз сирена в Украине звучала вечером того же дня: на этот раз из-за того, что враг запустил "Шахеды" с двух направлений. Тревога распространялась с юга на восток.