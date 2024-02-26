В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31

В Украине около 12:40 понедельника, 26 февраля, началась масштабная воздушная тревога во всех областях. Причина – взлет российского МиГ-31К, самолета-носителя ракет "Кинжал".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об этом на своем официальном канале в Telegram. Пресс-служба предупредила о ракетной опасности во всех регионах.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К", – сказано в сообщении.

Призываем украинцев не игнорировать сирены и находиться в безопасных местах во время действия режима воздушной тревоги.

Также напоминаем: публиковать в сети информацию о работе украинской ПВО или детали о вражеских ударах запрещено!

В 13:25 Воздушные силы сообщили, что угроза миновала. В Украине зазвучала повторная сирена – отбой тревоги.

Как писал OBOZ.UA:

– 23 февраля в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Он упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

– Перед началом полномасштабного вторжения у России было всего девять таких самолетов, поэтому А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины.

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уничтожение уже второго А-50 не заставит армию государства-агрессора снизить количество ракетных атак. Однако эта серьезная для России потеря все-таки поможет нашему государству.

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