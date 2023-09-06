В юго-восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

Около 17:00 в среду, 6 сентября, в южной и восточной части Украины прозвучала воздушная тревога. Есть угроза применения ракет.

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Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины. Наиболее опасно в Днепропетровской и Запорожской областях (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

Тревога в этих регионах раздалась в 16:58.

К слову, днем 6 сентября русские войска обстреляли Константиновку. Российские снаряды попали по рынку, где находились многие люди.

Кроме того, в ночь на 6 сентября в Киеве и области прогремели взрывы. Все вражеские цели уничтожили силы ПВО, однако обломки повредили в Киевской области жилые дома, гаражный кооператив и детский санаторий.

Также в области в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар на территории гипермаркета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью кафиры атаковали Одесщину "Шахедами". Зафиксированы разрушения, также погиб сотрудник местного агропредприятия.