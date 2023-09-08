В юго-восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения ракет

После утренних ударов РФ по Кривому Рогу и Запорожью на юго-востоке Украины снова объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью вражеской тактической авиации на этом направлении.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. По этой причине тревога объявлена на Донетчине и Запорожье, а в Днепропетровской области – ракетная опасность.

В 22:47 в Днепропетровской области объявили отбой угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Есть попадание в здание полиции и еще более десяти админзданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома, а также более четырех десятков авто. Один человек погиб, десятки были ранены.

– Также 8 сентября российские террористические войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры областного центра. Один человек получил ранение.

– 8 сентября российские войска также нанесли удар по частному сектору в Сумах: известно о трех пострадавших среди мирных жителей. Один из домов разрушен до основания, еще несколько получили повреждения.

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