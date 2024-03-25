В Запорожье мобилизовали мужчину, который имел бронь, он обратился в суд: какое решение было принято

В Запорожье машиниста тепловоза, который имел бронь от мобилизации, доставили в ТЦК и принудительно призвали на военную службу. Соответствующее решение ТЦК мужчина в течение длительного времени пытался обжаловать в суде.

Суд установил незаконность действий работников ТЦК, однако они не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу. Впоследствии апелляционный административный суд города Днепр принял решение по этому делу.

В материалах дела указано, что житель Запорожья работал машинистом тепловоза на железнодорожном заводе ПАО "Запорожсталь". Предприятие имело список своих работников, имевших освобождение от мобилизации, в частности, в список входил этот мужчина.

Несмотря на это, 24 мая 2023 года машиниста доставили в Запорожский районный территориальный центр комплектования (РТЦК). На следующий день, 25 мая, его призвали на военную службу, а уже 26 мая мужчину включили в список личного состава батальона десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Машинист утверждал перед судом, что сообщил уполномоченным лицам ТЦК о своем освобождении от мобилизации, но эту информацию проигнорировали.

В своем обращении в суд мужчина утверждал, что его призвали на военную службу незаконно, а сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) обвинял в том, что они отказались проверить наличие оснований для отсрочки у мужчины.

Сотрудники Территориального центра комплектования не согласились с утверждением мужчины и заявили суду, что гражданин сам не сообщил работникам военкомата о своем праве на отсрочку от мобилизации.

Также в ТЦК отметили, что предприятие "Запорожсталь" самовольно изменило военно-учетную специальность мужчины.

Запорожский окружной административный суд отметил, что работник "Запорожстали" действительно был забронирован до 23 июня 2023 года. Это свидетельствует о том, что органы ТЦК не приняли никаких мер по проверке права машиниста тепловоза на отсрочку от мобилизации.

В суде отметили, что работники ТЦК обязаны проверять у потенциальных призывников наличие оснований для отсрочки от мобилизации.

Следовательно, Запорожский окружной административный суд принял решение 19 октября 2023 года об отмене приказа о мобилизации этого мужчины и его зачислении в списки личного состава воинской части.

В то же время в Запорожском РТЦК не согласились с решением суда и подали апелляционную жалобу.

Однако апелляционный суд подтвердил, что по состоянию на 25 мая 2023 года машинист тепловоза был действительно забронирован. Таким образом, 13 марта 2024 г. Третий апелляционный административный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, во время рассмотрения законопроекта о мобилизации народные депутаты рассматривают возможность разрешить подавать уклонистов в розыск. Это собираются делать в отношении граждан, трижды проигнорировавших повестку и не явившихся в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты Украины, ныне дорабатывающие новый законопроект о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать уведомления в электронный кабинет военнообязанные смогут по собственному желанию.