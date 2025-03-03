Великобритания усилит ПВО Украины мощными ракетами LMM: какие характеристики оружия

Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины ракетами-перехватчиками LMM (Lightweight Multirole Missile). Это ракеты производства оборонной компании Thales, которые в первую очередь потребуются Силам обороны для защиты от дальнобойных ударных дронов российских оккупантов.

Видео дня

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, речь идет о поставках 5 тысяч LMM за счет кредита от агентства UK Export Finance (UKEF). Соответствующее объявление о новой помощи также сделал глава британского правительства Кир Страмер на саммите по безопасности Украины в Лондоне.

В минобороны отметили, что кроме непосредственно поставок, масштабный проект по усилению ПВО также имеет целью локализацию производства, передачу технологий и поддержку нашей "оборонки", впрочем, деталей пока не разглашают.

Что известно о ракетах LMM

Как пишет Defense Express, ракеты, производимые оружейной компанией Thales на их заводе в Белфасте, очень универсальны и могут запускаться с различных платформ на суше, море и в воздухе.

ВСУ уже имеют на вооружении ракеты LMM, а осенью прошлого года Великобритания сообщала о выделении большой партии этих ракет, а именно 650 единиц, первые из которых наше войско должно было получить еще до конца прошлого года.

На официальном сайте Thales отмечается, что ракета имеет массу в 13 кг, может уничтожать цели на расстоянии более 6 км и имеет скорость в 1,5 Мах.

Ракеты LMM могут использоваться с ПЗРК Marlet или ЗРК малой дальности Stormer (оба находятся на вооружении Сил обороны Украины). Также, как известно, Великобритания передаст Украине и пусковые установки RapidRanger от той же компании Thales.

RapidRanger – это боевой модуль под четыре пусковых для ряда разных ракет. Его можно устанавливать на различные колесные или гусеничные транспортные средства, возможность интеграции дневных и тепловизионных камер, систем сопровождения целей и датчика наблюдения на 360 градусов, совокупно это обеспечивает автономную работу системы.

Масса модуля составляет менее 500 кг, дальность обнаружения целей – более 15 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны планируется перейти на трехлетние контракты с украинскими производителями вооружения. Так надеются обеспечить стабильность производства, развитие оборонного сектора и повышение боеспособности ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!