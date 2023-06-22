Венгрия фактически держит украинских военных в плену: Лубинец объяснил, что не так с венгерским обменом пленными

Венгрия приняла от России 11 украинских пленников без предупреждения Украины, чем нарушила нормы гуманитарного права. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия сейчас фактически удерживает в плену украинских военных.

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Об этом омбудсмен рассказал во время телемарафона "Единые новости". Он отметил, что украинские военные изолированы, их общение ограничено и у них были изъяты мобильные телефоны.

"Мы знаем, что к некоторым приехали родственники. Опять же, как происходило общение, сколько оно длилось, детали – нам неизвестно", – отметил омбудсмен.

Сообщая о мерах, которые Украина предпринимает для возвращения этих военных домой, Лубинец рассказал, что в этом вопросе прежде всего работают украинские дипломаты.

"Мы действительно пытаемся установить контакт с восемью бывшими военнопленными, гражданами Украины. Мы знаем, где они находятся, но не понимаем позицию Венгрии, почему до сих пор наших дипломатов к ним не допустили. И нам неизвестно, почему эти граждане Украины, находясь на территории Венгрии, фактически находятся в таком же положении, как военнопленные", – заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Омбудсмен добавил, что по юридическому статусу украинские военные уже не считаются военнопленными, однако Венгрия относится к ним как к таковым.

Уполномоченный по правам человека также привел пример с Турцией, которая взяла на себя инициативу возвращения украинских военнопленных. По его словам, представители турецких властей немедленно сообщили Украине об этой ситуации, и Украина была включена в переговоры. Кроме того, весь процесс передачи украинских военнослужащих из РФ в Турцию сопровождался украинской стороной.

Ранее сообщалось, что Венгрия готовит ИПСО против Украины по обмену пленных. Таким образом Венгрия планирует обвинить украинские власти в нежелании обмена военнопленными с Россией.

Напомним, что Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной.

В Венгрии со своей стороны подтвердили заявление российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жолт Шемьен.

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