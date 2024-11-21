Венгрия решила развернуть ПВО на востоке страны из-за разрешения Украины бить вглубь РФ западным оружием

Правительство Венгрии решило разместить системы противовоздушной обороны на северо-востоке страны. Это решение принято из-за опасений по поводу эскалации российско-украинской войны.

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В частности, оно было принято после разрешения Украине использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает TELEX.

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил, что ситуация достигла самой опасной фазы.

"Масштабы российско-украинской войны больше, чем когда-либо прежде, и война вступила в самую опасную фазу", – сказал он.

Он пояснил, что главной причиной такого шага стали опасения, вызванные решением западных партнеров разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Еще одной причиной беспокойства стало утверждение президентом РФ Владимиром Путиным новой ядерной доктрины, расширяющей условия применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в ночь на 19 и 20 ноября успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 ноября Украина впервые применила для удара по территории России ATACMS – американские дальнобойные ракеты. Посредством этого вооружения Силы обороны поразили склад БК в городе Карачев Брянской области.

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