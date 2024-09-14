Вернулся домой через 2,5 года: из плена освободили отца младшего ребенка, который был на 'Азовстали'. Фото

Во время последнего обмена военнопленными освободили "азовца" Кирилла Зайцева. Это отец самого маленького ребенка, который был в бункерах "Азовстали" во время оккупации Мариуполя.

Видео дня

О том, что Кирилл Зайцев уже в Украине, стало известно из списков освобожденных из плена. Пока Анна, жена военного, никак не прокомментировала возвращение мужа и отца ее сына.

Маленький Свят Зайцев появился на свет в последнем месяце 2023 года, а попал на "Азов" вместе с семьей, когда ему было всего три месяца. Подвалы комбината ребенок покинул, когда ему было полгода.

В прошлом военный, в начале 2022 года Кирилл пошел на работу на завод "Азовсталь". Когда Мариуполь начали обстреливать и бомбить, он написал жене, что семьи работников "Азовстали" могут пересидеть бомбардировки в укрытиях завода.

Так Анна с новорожденным попала на завод к мужу. А в последний день февраля он сказал жене, что решил присоединиться к полку "Азов".

Весной Кирилла почему-то добавили в "список двухсотых" (интересно, что эти списки со ссылкой на минобороны страны-агрессора обнародовали только боевики так называемой "ЛДНР"). На самом деле у него было тяжелое ранение ноги – в мужчину попал снайпер, а пока он лежал, задело осколком бомбы.

Анна с ребенком эвакуировалась с завода 30 апреля. С тех пор семья Зайцевых не знала ничего о Кирилле, кроме того, что он был взят в плен и направлен в печально известную Еленовку.

Кирилл был обменян только сейчас, через 2,5 года плена.

Как сообщал OBOZ.UA, на этот раз удалось освободить, в частности, защитников из 36-й бригады морской пехоты, Нацгвардии, в том числе 12-й бригады специального назначения "Азов". В защите Мариуполя от оккупантов принимали участие 69 человек из числа ныне освобожденных, в том числе 31 защитник "Азовстали".

Предыдущий обмен пленными состоялся накануне, 13 сентября. Тогда домой вернулись 49 украинцев и украинок, включая 15 защитников и защитниц "Азовстали". В то же время в Россию отправились 49 ее военных, сдавшихся в плен в Курской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!