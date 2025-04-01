Вернулся домой 'на щите': на войне погиб военнослужащий Артем Бабич из Броваров. Фото

Жизнь за Украину 31 марта отдал воин Артем Бабич из Броваров Киевской области. Молодого защитника "на щите" встретили в его родном городе во вторник, 1 апреля.

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Об этом сообщил мэр Игорь Сапожко. На своей странице в Facebook чиновник призвал людей отдать честь погибшему Герою и образовать на маршруте колонны "живой коридор".

Известно, что Бабич Артем Анатольевич – выпускник Броварского лицея №2 им. Василия Сухомлинского; учебное заведение в феврале организовывало сбор средств, чтобы приобрести для воина и его побратимов тепловизор.

На странице лицея рассказывали, что Артем служил в составе 136 батальона 114 бригады ТрО.

По состоянию на вечер 1 апреля дата и время похорон еще не были известны.

"Царство Небесное и вечная память Защитнику!" – написал городской голова Броваров.

Бывший заместитель мэра Александр Резник заявил в Facebook, Артем "Беня" Бабич – один из самых смелых, кого он знал.

"30.05.1990–31.03.2025. Ну как же так, друг?!" – написал он.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Сватовском районе Луганской области 16 марта, выполняя боевое задание, героически погиб украинский защитник Виталий Шокот из Бердичева Житомирской области.

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