Вернулся из Литвы защищать Родину: на фронте погиб старший солдат Петр Глова из Кременца. Фото

В российско-украинской войне погиб житель Литвы, уроженец Кременецкой старший солдат Петр Глова. Свой последний бой воин принял 15 июля в Луганской области.

Видео дня

Петру Глове навсегда останется 49 лет. О гибели Героя сообщили в Кременецкой районной госадминистрации.

"Старший оператор отделения воинской части погиб 15 июля 2023 года, получив не совместимые с жизнью ранения в результате минометно-артиллерийских обстрелов, во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Уроженец села Града Кременецкого района Петр Глова жил в Вильнюсе. Когда началась великая война, он не раздумывая вернулся в Украину, чтобы встать на защиту родины.

Петр участвовал в боевых действиях с самого начала полномасштабной войны, воевал в горячих точках.

Кременчане на коленях встретили своего защитника. Проститься с бойцом пришли родные, друзья и жители Кременца.

У Петра осталась мама, жена, двое детей. Они проживают сейчас в Вильнюсе, но все приехали в Украину, чтобы отдать последнее уважение своему родному человеку.

"Отец Петра Гловы был военнослужащим, служил в Вильнюсе. Сын пошел по пути отца и также стал военнослужащим. Сразу же, как только началась война, полномасштабное вторжение, он не задумываясь вернулся", – рассказал городской голова Кременца Андрей Смаглюк.

Похоронили Петра Глову на кладбище села Града, рядом с могилой отца, добавил мэр Кременца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области погиб 37-летний житель Львовщины Роман Ляховольский. Защитник при выполнении боевого задания получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

На российско-украинской войне погиб молодой украинский скрипач Давид Якушин, храбро воевавший за свободу и независимость своей страны. Музыкант не оставил излюбленный инструмент даже на передовой.

Выполняя боевое задание, погиб молодой защитник из Днепропетровщины Евгений Цаберябый. 28-летний солдат принял свое последнее сражение с оккупантами в Луганской области.

На Запорожском направлении смертельное ранение получил житель Броваров Артем Цыбко. Он стал на защиту Украины добровольцем весной прошлого года, защищал родную землю в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!