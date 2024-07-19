Вернулся из-за границы и встал на защиту Украины: на фронте погиб боевой медик из Кривого Рога. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб главный боевой медик военного подразделения из Кривого Рога Константин Арапов. До войны он любил заниматься велоспортом, работал за границей, но вернулся, чтобы защищать родную страну.

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Герою навеки осталось 27 лет, вдовой стала его жена. Печальное известие сообщили криворожские представители Ukrainian Bike Family.

Они рассказали, что Константин Арапов из Кривого Рога в мирной жизни занимался велоспортом и участвовал в многочисленных веломарафонах.

Также он волонтерил, приобщался к местным культурно-массовым мероприятиям, организованным Ukrainian Bike Family. Когда одолевал свой первый веломарафон на 200 км, как бы трудно ни было, всегда находил в себе силы поддержать окружающих его участников.

До полномасштабного российского вторжения криворожец работал за границей, но вернулся, чтобы встать на защиту Украины, и больше двух лет спасал жизнь побратимов.

На его странице в соцсетях сохранились фото и видео, где он рассказывал об особенностях службы.

По словам побратимов, их боевой медик был отважный, веселый и всегда готовый прийти на помощь.

Дома защитника ждала жена. С Константином Араповым попрощались и провели в последний земной путь в родном городе на Днепропетровщине 18 июля.

"Погиб наш защитник и друг. Искренние соболезнования родным и близким", "Глаза такие голубые…", "Он хотел проехать еще много километров дорог, он мечтал путешествовать, он мечтал жить... Теперь он покоряет небесные дороги...", "Защитнику навеки 27. У него остались жена и близкие… Светлая память и честь Герою", – написали знакомые защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с российскими захватчиками погиб трековый велогонщик Андрей Куценко со Львовщины. Мастер спорта Украины международного класса в начале полномасштабной войны вернулся из Италии и встал в ряды ВСУ.

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