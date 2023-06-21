Вероятно, закончился бензин: на Полтавщине нашли не долетевший до цели Shahed

Недавно на территории Полтавской области нашли вражеский дрон-камикадзе типа Shahed, который упал, не долетев до цели. Разрушений этот БПЛА иранского производства не принес.

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Его боевую часть нашли отдельно от самого аппарата. Пиротехники обезвредили ее. Об этом на брифинге в среду, 21 июня, сообщил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Полтавщины Артем Бондаренко.

Когда и где именно это произошло, Бондаренко не уточнил. Он сказал, что Shahed российских оккупантов до цели не долетел. Возможно, у беспилотника закончился бензин.

Этот Shahed, запущенный по нашей стране российскими войсками, специалисты отправили на экспертизу.

Напомним: в случае выявления упавших БПЛА или их фрагментов, частей ракет, снарядов и в целом любых подозрительных предметов подходить к ним ни в коем случае нельзя! Это может спровоцировать детонацию. На место нужно вызвать полицию по телефону 112. Эксперты займутся находкой, установят, опасна ли она, обезвредят при необходимости.

Кроме того, такие предметы соответствующие службы могут собирать в качестве доказательств военных преступлений РФ.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 21 июня российская террористическая армия устроила очередную атаку дронами по Украине. Оккупанты запустили шесть Shahed. Все они были уничтожены нашими защитниками в Хмельницкой области. Обломки уничтоженных БПЛА упали на гараж и хозяйственное здание в одной из громад, пострадавших или погибших нет.

– В ночь на 20 июня противник тоже атаковал Украину. ПВО сбила 32 из 35 дронов-камикадзе

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