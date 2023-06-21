Оккупанты ночью запустили по Украине 6 дронов, все цели сбили силы ПВО

Ночью 21 июня российская террористическая армия устроила очередную атаку дронами по Украине. Всего оккупанты запустили 6 дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели.

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Российские оккупанты наносили удары ночью с северного направления. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Все дроны-камикадзе иранского производства уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области.

Кроме того, за минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника разных типов.

Авиация Воздушных Сил совершила десятки вылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами.

Напомним, Силы противовоздушной обороны Украины отразили очередную атаку России, которую та устроила ночью 20 июня. Во время воздушной тревоги, которая волнами охватила все области, были сбиты 32 из 35 ударных дронов типа Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила об угрозе применения Россией "Шахедов" по Украине. Она подчеркнула, что враг был в ожидании обновления поставок этих ударных дронов, а значит – усилит атаки ими в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Черном море увеличилась группировка боевых кораблей России. Там появилось еще 8 ракет типа "Калибр". Российские оккупанты вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

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