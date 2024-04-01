"Вероятность российского наступления очень высока": эксперт оценил, готова ли Украина к обороне

Вероятность того, что войска Российской Федерации в этом году пойдут в новое наступление, высокая. Украине нужно больше фортификаций, кроме того, законопроект о мобилизации чиновники могли бы рассматривать быстрее.

Угрозу нового наступления врага подтвердил Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, в комментарии OBOZ.UA. Он признал, что у нашей страны на этом этапе войны есть проблемы, но о "тупике" он "не стал бы говорить".

"Действительно, вероятность российского наступления является очень высокой. И поэтому все эти проблемы нужно решать. Что касается фортификаций, то они строятся. Но их нужно строить больше, быстрее. И, возможно, требуется еще больший контроль за тем, как это все делается", – считает Попов.

Что касается проекта закона о мобилизации, то, по мнению эксперта, процедура его принятия не была правильной с самого начала.

"То есть, не состоялись консультации с другими заинтересованными ведомствами. Или консультации были неполными. И поэтому замечания, скажем, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Министерства социальной политики или народных депутатов, они не были учтены в самом начале. Это породило слишком много поправок. Часть из них являются, возможно, конструктивными, возможно компромиссными. А остальные действительно будут политизированы для того, чтобы просто затягивать процесс", – поделился мнением Попов.

Он подчеркнул: даже во время войны наше государство сохраняет демократические институции, и Верховная Рада рассматривает документ согласно процедуре.

Другой вопрос – что, возможно, работать можно было бы быстрее, даже в профильном парламентском Комитете.

"Можно было работать по выходным. У нас ведь в армии нету выходных. Вооруженные силы Украины выполняют свой долг ежедневно, 24 на 7. Может, и депутаты могли бы работать быстрее, пройти все поправки, их рассмотреть, сделать решение. Но сделать это не через полгода, как это делается сейчас. И тогда мы имели бы закон, понятный всем, с понимаемыми процедурами. Возможно, лучше бы готовились к тому российскому наступлению, которое все прогнозируют", – заявил Попов.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или июне. Поэтому сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров.

– Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун в то же время считает, что вероятность масштабного весеннего наступления оккупантов может быть преувеличена.

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