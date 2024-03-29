Американский генерал скептически оценил вероятность нового великого наступления России на Украину: какие аргументы

В обозримом будущем украинские войска могут столкнуться с продолжением российских артиллерийских обстрелов. В то же время вероятность масштабного весеннего наступления оккупантов на Украину может быть преувеличена.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Чарльз Браун в комментарии Defence One. Он призвал США к срочному принятию оборонной помощи Украине из-за усиления давления вражеской артиллерии, в то же время выразив сомнения в наступлении РФ.

"Я не знаю, смогут ли россияне осуществить большое наступление. Я имею в виду, если вы посмотрите на случившееся в прошлом году, россияне бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили. И, как я бы сказал, это почти мясорубка", – отметил Браун.

Напомним, в интервью изданию CBS News президент Украины Владимир Зеленский сказал, что новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне. Сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров – прежде всего системы ПВО Patriot и больше артиллерии.

Он отметил, что в этой артиллерийской войне на истощение Россия имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мэр Игорь Терехов отреагировал на слухи о возможном наступлении на Харьков. Он подчеркнул: не важно, что планируют оккупанты, Силы обороны Украины готовы отразить все атаки, которые российские войска могут осуществить на украинский город.

– В Третьей штурмовой сообщили, что оккупанты могут собрать достаточное количество солдат и техники для открытия нового направления наступления на фронте в 2024 году. Это направление будет активным, но пока неизвестно, где именно они планируют его развернуть.

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