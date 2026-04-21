Видит цели на расстоянии до 15 км: что известно о британском ЗРК Rapid Ranger, который защищает небо над Украиной. Фото

Британский зенитно-ракетный комплекс Rapid Ranger способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 15 км и поражать их на дистанции до 7 км. Комплекс дополняет украинскую систему малой ПВО. Его активно используют для уничтожения дронов.

О характеристиках и возможностях комплекса рассказали в Министерстве обороны Украины. Там уточнили, что Rapid Ranger является мобильным автоматизированным комплексом, который использует многоцелевые ракеты LMM Martlet.

Система оснащена оптико-электронными средствами наблюдения. Благодаря этому имеет круговой обзор, а также может включать панорамные инфракрасные датчики и радар для обнаружения и сопровождения целей. Благодаря этому система может работать как автономно, так и в составе единой сети управления.

Ракеты LMM Martlet имеют лазерное наведение, что позволяет поражать объекты с низким тепловым следом или те, которые используют тепловые ловушки. Благодаря этому комплекс эффективно уничтожает, в частности, разведывательные дроны типа "Орлан-10".

Система имеет высокую мобильность: ее вес составляет около 500 кг, а модульная конструкция позволяет устанавливать комплекс на различные типы техники. В частности, в Украине его размещают на тактических внедорожниках URO VAMTAC, которые могут быстро менять позиции и передвигаться на значительные расстояния.

Ракета LMM Martlet имеет длину 1,3 метра, весит 13 кг и развивает скорость до 1,8 тыс. км/ч. По эффективности она не уступает другим западным аналогам, однако стоит дешевле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина активизирует переговоры с международными партнерами по локализации производства систем противовоздушной обороны и получения соответствующих лицензий. Это происходит на фоне глобальной нестабильности и рисков для поставок вооружения.

