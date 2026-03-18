Видно три отверстия в крыше: спутниковые снимки подтвердили удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области

В результате атаки по авиаремонтному заводу в Новгородской области в ночь на 17 марта, зафиксировано по меньшей мере три попадания в крышу. Повреждения предприятия подтверждают спутниковые снимки.

Об этом сообщает "Радио Свобода". В то же время украинская сторона пока никак не комментировала удар.

На фото от 17 марта четко видно три пробоины в крыше одного из ангаров 123-го авиаремонтного завода в Старой Руси.

По данным местных пабликов, предприятие могли атаковать семь беспилотников. Пока неизвестно, был ли в помещении самолет во время удара.

В то же время отмечается, что завод позиционирует себя как ведущий центр по обслуживанию транспортных самолетов военной и гражданской авиации России и проводит выполнение полного цикла их ремонта.

Что предшествовало

17 марта в городе Старая Руса Новгородской области под атаку попал авиационный ремонтный завод. Местные жители утверждали, что взрывы в районе предприятия прогремели примерно в 04:00.

А на самом объекте был слышен гул самолетов, возможно, борта перегоняли в ангары. На предприятии могли быть два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Напомним, в результате дроновой атаки по российскому Ульяновску 16 марта, "временно" прекратил свою работу крупнейший российский авиастроительный завод "Авиастар". Предприятие производит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А и обеспечивает сервисное обслуживание тяжелых транспортников Ан-124 "Руслан".

Как писал OBOZ.UA, в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов. Под атакой оказался завод микроэлектроники "Кремний Эл". В Генштабе подтвердили, что успешные удары были нанесены британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

