Российского убийцу Ивана Россомахина, которого выпустили из тюрьмы воевать в Украине, а затем посадили за убийство пожилой россиянки, второй раз освободили от отбывания наказания. Он вернулся на войну в Украине, а родственники убитой женщины собираются уехать из страны-агрессора или скрываться, потому что боятся мести от военного убийцы.

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Об этом сообщает британский национальный вещатель. ВВС ссылается на рассказ Анны Пекаревой, внучки убитой бабушки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2022 году Иван Россомахин вышел из тюрьмы, где отбывал 14 лет лишения свободы за убийство. Он присоединился к ЧВК "Вагнер" и отправился на войну в Украину. Но в 2023 году Россомахин вернулся с фронта и убил 85-летнюю пенсионерку в родном селе Новый Бурец Кировской области.

Уже в апреле 29-летнего Россомахина признали виновным в изнасиловании и убийстве бабушки и приговорили к 22 годам колонии строгого режима, а впоследствии срок увеличили до 23 лет (суд отметил, что убийство "было с особой жестокостью").

ВВС показало официальное письмо с подписью начальника тюрьмы, где говорится, что заключенного освободили на основании закона, разрешающего осужденным вместо отбывания наказания идти на войну.

"Власти наплевать на мирных граждан, если она позволяет оправдывать людей, совершивших тяжкие преступления, и выпускать их из тюрем. Это говорит нам о том, что никто не может чувствовать себя в безопасности в России. Если он вернется, то попытается отомстить нам за наши усилия добиться того, чтобы его осудили на пожизненное заключение", – цитирует вещатель Пекареву, которая добавила, что собирается уехать из РФ, а другие члены ее семьи будут прятаться.

Также британский вещатель приводит слова заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой. Она сообщила, что хотя Украина также разрешает некоторым категориям заключенных воевать на фронте, осужденным за убийства или сексуальные преступления на это не имеют права.

Правда, не факт, что Россомахин сможет во второй раз вернуться из Украины. Только за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 368 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии, а также ликвидировали и ранили около 1280 оккупантов. Таким образом, общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле за два с половиной года, достигают 610 100 захватчиков.

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