'Вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг': освобожденный из плена военный спел песню об Украине. Видео

Украинский военный Константин Миргородский по дороге из российского плена спел песню "Украина" Тараса Петриненко. Защитник в автобусе буквально "пел душой", его поддерживали побратимы.

Видео опубликовало "Суспільне". Жена освобожденного военного Анастасия Обертас сообщила в Facebook, что он провел в аду 810 дней.

"Константин Миргородский вернулся! Свободный человек в свободной Украине! 810 дней ада. 2 года, 2 месяца, 18 дней украденной жизни. Но как будто снова включили воздух..." – отметила женщина.

Напомним, также сеть растрогало видео встречи освобожденной из плена украинки с сыном. Защитница Мариуполя находилась в плену с мая 2022 года и впервые за более чем два года смогла обнять своего сына Дмитрия. В свое время мальчика удалось вернуть с временно оккупированных территорий, сейчас же мама с сыном снова вместе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 мая из российского плена вернулось в Украину 75 защитников: 71 воин Сил обороны и четыре гражданских женщины. Среди освобожденных – воины ВСУ, НГУ, Госпогранслужбы, а также четверо гражданских, уволены, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиный и воины, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

– СБУ обнародовала эмоциональное видео возвращения пленных украинцев из российского плена 31 мая. Они целовали землю и обнимали близких, вытирая слезы.

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